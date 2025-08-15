بسبب خلافات على أجرة صيانة توك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص و صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال المجنى عليه صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" – مقيم بدائرة القسم، أفاد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أجره صيانة المركبة الخاصة بالمشكو فى حقه تعدى خلالها عليه بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وبحوزته (عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.