ملابس خادشة للحياء .. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة

تمكنت الإجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن خروجاً على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

وقد ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن خروجاً على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالغربية) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.