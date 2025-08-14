الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام ميكروباص بعدد من الأشخاص بحدائق الأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام قائد سيارة "ميكروباص" عمداً بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم إعتراضه بأحد الطرق.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة المنيا) وبرفقته سائق آخر، وبمواجهتهما أقرا أنهما حال إصطحابهما (أحد الأشخاص "تم ضبطه" - مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات فى جناية هجرة غير شرعية - وزوجة نجله ونجلتيها) من منطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالسيارة قيادة الأول إعترض طريقهم بعض الأشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" وذلك لتضررهم من المحكوم عليه لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم خارج البلاد بطريقة غير شرعية وعدم وفائه بذلك ، فقام قائد السيارة بالتحرك مسرعاً خشية إحداثهم تلفيات بالسيارة خاصته والإصطدام بهم دون حدوث ثمة إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.