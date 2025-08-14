حرامية.. الداخلية تكشف تفاصيل سحل 3 أشخاص بسيارة نقل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أشخاص مقيدة بسيارات نقل حال سيرها بمدينة السادات بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس الجاري قام 5 سائقي سيارات نقل ، وتاجر خضراوات بضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بسرقة هاتفي محمول منهم حال نومهم بسياراتهم بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بالمنوفية قاموا على إثرها بالتعدى عليهم على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

وتم ضبط جميع الأطراف في حينه ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.