أشرف شرباص: لابد من وكيل رسمي للسيارات الكهربائية لضمان خدمات الصيانة

كشف أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن الدولة تعمل على توطين صناعة السيارات عبر إنشاء مصانع تجميع جديدة والتوسع في الصناعات المغذية مثل مكونات الكهرباء والإطارات.



وأشار خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن السوق شهد في الفترة الماضية مضاربات من بعض المستهلكين الذين قاموا بحجز سيارات ثم إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، ما تسبب في ارتفاعات وهمية.

وفيما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، أكد أنها مقبلة بقوة على السوق المصري لما تتميز به من انخفاض في تكلفة التشغيل واحتياجات صيانة شبه منعدمة.



وشدد على أهمية أن تكون هذه السيارات مرتبطة بضمان ووكيل رسمي لضمان خدمات ما بعد البيع وتفادي أي مشكلات محتملة.