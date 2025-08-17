خبير: سوق السيارات يتعافى بعد سنوات الركود.. والمبيعات في صعود

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الانتعاش الواضح خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بتراجع أسعار بعض الموديلات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 20%، الأمر الذي شجع المستهلكين على العودة للشراء.

وأوضح أشرف شرباص، خلال حواره ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المنافسة القوية بين الشركات دفعت إلى طرح عروض وتسهيلات لم تشهدها السوق من قبل، مثل إمكانية سداد نصف قيمة السيارة وتقسيط الباقي على سنة أو سنتين دون فوائد، إضافة إلى الخصومات المباشرة والكاش باك.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار ساعد في خفض الأسعار، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل كامل بسبب ظروف الاستيراد السابقة وإغلاق السوق خلال عامي 2022 و2023.

وأكد أن فتح باب الاستيراد وعودة نشاط التجميع المحلي أسهما بشكل كبير في زيادة المعروض من السيارات خلال الفترة الحالية.