قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: سوق السيارات يتعافى بعد سنوات الركود.. والمبيعات في صعود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الانتعاش الواضح خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بتراجع أسعار بعض الموديلات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 20%، الأمر الذي شجع المستهلكين على العودة للشراء.

وأوضح أشرف شرباص، خلال حواره ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المنافسة القوية بين الشركات دفعت إلى طرح عروض وتسهيلات لم تشهدها السوق من قبل، مثل إمكانية سداد نصف قيمة السيارة وتقسيط الباقي على سنة أو سنتين دون فوائد، إضافة إلى الخصومات المباشرة والكاش باك.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار ساعد في خفض الأسعار، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل كامل بسبب ظروف الاستيراد السابقة وإغلاق السوق خلال عامي 2022 و2023.

وأكد أن فتح باب الاستيراد وعودة نشاط التجميع المحلي أسهما بشكل كبير في زيادة المعروض من السيارات خلال الفترة الحالية.

شعبة السيارات اتحاد الغرف التجارية سوق السيارات الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

رئيس مدينة سفنكس الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق

رئيس مدينة سفنكس الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق

اصدارات احتفاله بمرور خمسة وستين عامًا على تأسيسه

معهد التخطيط القومي يعيد نشر أبرز مؤلفاته التاريخية بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيسه

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

جاهزية 138 أرض ببيت الوطن لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

بالصور

أسود قصير .. إيمان العاصي بفستان تشعل السوشيال في الساحل

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

فيديو

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد