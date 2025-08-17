قررت جهات التحقيق بالمختصة بالقاهرة، إحالة سائق سيارة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم الالتزام بلوائح المرور وتعاطي مخدر الحشيش وذلك لدهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس .

سيارة مجهولة

تلقي مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وعقب الانتقال والفحص، تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.