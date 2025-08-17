قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
إيهاب عمر

ينشر موقع " صدى البلد  " الصور الأولى لموقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة "الاتحاد العربي" على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط، والذي أسفر عن مصرع شخصان مصرعهما، وأُصيب 33 آخرون.


وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم "964 ي ف د"، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.


وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين وهما "محمد.أ.ع" 60 عامًا، و"فاطمة.م.ح" 55 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، فيما يجري نقل الـ 33 مصابًا آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

