قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العربي لمحو الأمية .. قصة النحوي الشيخ خالد الوقَّاد أحد رموز التحدي والإرادة في طلب العلم
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش هتجوز تاني .. تصريحات مؤثرة للفنانة علا رامي تتصدر ترند جوجل

الفنانة علا رامي
الفنانة علا رامي
محمد شحتة

تصدرت الفنانة القديرة علا رامي، مؤشرات بحث جوجل والترند الأكثر بحثا خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت مشاعر الجمهور المحب لها بتصريحات مؤثرة.

أكدت علا رامي، في تصريحاتها التليفزيونية أن الجمهور اشتاق لها كثيراً بسبب غيابها ودائماً ما يتذكرها بأعمالها التي قدمتها، مؤكدة أنها لا تفكر في الارتباط أو الزواج نهائيا.

وفي هذه السطور نبرز أهم تصريحات الفنانة علا رامي، بعد غياب كبير عن الشاشات.

تعرضها للخيانة

ونفت الفنانة علا رامي ما تردد بشأن أن تعرضها للخيانة من إحدى صديقاتها كان سببًا في رفضها فكرة الارتباط، مؤكدة أن هذه الأحاديث غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2 ، إن التعرض لمواقف خذلان أو خيانة أمر يمر به الجميع، لكنه لم يكن السبب الرئيسي لابتعادها عن الزواج، مشددة على أن قرارها نابع من رغبتها في الهدوء والاستقرار النفسي.

الفنانة علا رامي

وأكدت أن الغيرة والتحكمات لم تعد مقبولة بالنسبة لها في هذه المرحلة من حياتها، مضيفة: «وصلت لمرحلة سنية مش طايقة حد»، في إشارة إلى تمسكها بالراحة النفسية وتجنب أي توتر.

لا تفكر في الارتباط أو الزواج

وأكدت الفنانة علا رامي، أنها لا تفكر في الارتباط أو الزواج نهائيا، فهي تزوجت في سن صغيرة وأنجبت ابنها الوحيد “عمر خورشيد”، ثم أصبح لديها حفيدة، موضحة أنها عاشت تلك التجارب، وأدت رسالتها على أكمل وجه.

وتابعت الفنانة علا رامي، قائلة: «أنا عايشة كدة مبسوطة من غير زواج ومعنديش طاقة أرجع أبداً من تاني وأفهم طباع حد أو أستحمل تحكماته.. والواحد لما بيكبر بيبقى خُلقه ضيق، وفي واحده صاحبتي خانتني، وده أمر عادي بيحصل كتير في مجتمعنا، لكن مش هي السببب الرئيسي أني أتعقد في الزواج».

وأشارت الفنانة علا رامي، إلى أن الغيرة أحياناً تكون قاتلة للزواج وتدمر العلاقة الزوجية مهما كانت مدى قوتها، فهي أصبحت ليس لديها صبر عما كانت سابقاً، معقبة أن نجلها عمر ورث من والده إيهاب خورشيد حسن النية مع الآخرين، فيما ورث من طباعها الحنان.

بقالي 10 سنين مش بشتغل

وقالت الفنانة علا رامي، إن هناك أعمال فنية كثيرة تعرض عليها ولكنها ليست مناسبة فلذلك قررت أن تجلس في منزلها حتى تجد العمل الذي يليق بها، موضحة أن الجمهور اشتاق لها كثيراً بسبب غيابها ودائماً ما يتذكرها بأعمالها التي قدمتها.

وتابعت علا رامي: «أن غيابها أمر غير خارج عن إرادتها، وأنا بمثل بقالي 37 سنة وقاعدة في البيت من 10 سنين من غير شغل لأن مفيش حد بيعرض عليا حاجة ومنتظرة يتصلوا عليا وده حال كل الممثلين.

وأشارت الفنانة علا رامي، إلى أنها تعرضت للظلم فنياً من بداية دخولها التمثيل حتى 15 سنة فن وفي تلك الفترة كانت القنوات الفضائية قليلة للغاية، والمنصات الرقمية لم تكن حاضرة، فكانت تقدم أعمال فنية ولم تُعرض للجمهور، والفرص وقتها كانت محدود وبطبيعة الحال تقدمت في العمر فبالتالي أدوارها تغيرت.

واختتمت الفنانة علا رامي، أنه ليس هناك فنان رقم 1 في الجيل الحالي، ولا يصح أن يخرج النجم علينا في تصريحات بالعلن ويقول على نفسه أنه الأعلى أجراً أو نمبر وان، فالفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز نجوم لديهم جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

علا رامي الفنانة علا رامي الفن الزواج الطلاق الأعمال الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

فيروز وابنها الأصغر

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

ترشيحاتنا

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

بالصور

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد