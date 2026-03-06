مين الأحرف... خالد الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الكره المصرية ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و شارك الغندور صورة قديمه لأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة و جمال حمزة و علق كاتبا:من الأحرف و الأمهر جمال حمزة و لا ابو تريكة.

علي الجانب الاخر حقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.