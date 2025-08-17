مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 33 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي بحرى كارته أسيوط 10 كيلومترات.

إنقلاب اتوبيس بالطريق الغربي الصحراوي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب اتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين انقلاب أتوبيس يحمل رقم "964 ي ف د " على الطريق الصحراوي الغربي ما أسفر عن مصرع شخصان وإصابة 33 آخرين، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

ووجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.