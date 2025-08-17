يبحث أصحاب السيارات والدراجات النارية، عن كيفية دفع مخالفات المرور بالتقسيط، للحصول علي شهادة براءة الذمة.

مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور بالتقسيط

ومن جانبها أتاحت النيابة العامة خدمة جديدة لمالكي السيارات تتعلق بإمكانية تقسيط مخالفات المرور 2025، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية الواقعة على المواطنين، خاصة مع تراكم الغرامات على البعض.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير حلول مرنة للسداد، سواء عبر الطرق الإلكترونية أو من خلال مكاتب المرور.

دفع مخالفات المرور بالتقسيط 2025

وأعلنت النيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، على أن يتمتع بهذه الخدمة حاملو بطاقات ائتمان بنك مصر فقط.

وتستمر المبادرة خلال شهر أغسطس 2025، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بينما سيجري خلال بقية أشهر العام تطبيق نسبة مصاريف إدارية مخفضة على عمليات التقسيط التي تتم عبر بطاقات البنك.

وبهذا يتيح الاتفاق مرونة أكبر أمام المواطنين في التعامل مع المخالفات المرورية وتخفيف الأعباء المادية عنهم في الفترات التي تشهد زيادة في المصروفات.

وفيما يتعلق بطرق السداد الأخرى، أكدت النيابة العامة إمكانية دفع المخالفات إلكترونيا بكل سهولة عبر موقعها الرسمي أو من خلال بوابة مرور مصر.

ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع واختيار خدمة «الاستعلام عن مخالفات المرور»، ثم إدخال بيانات اللوحة المعدنية أو الرقم القومي، وبعد مراجعة تفاصيل الغرامات يختار المواطن وسيلة الدفع المناسبة سواء كانت بطاقة بنكية أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل «فوري» و«أمان»، مع الحصول على إيصال إلكتروني فوري يؤكد إتمام العملية.

كيفية سداد مخالفات المرور 2025

كما يتوفر خيار السداد المباشر من خلال مكاتب المرور المنتشرة بالمحافظات، حيث يمكن الدفع نقدا أو باستخدام البطاقات البنكية، وهو ما يمنح المواطنين بدائل متعددة تناسب مختلف الفئات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، فضلا عن تشجيع السداد الإلكتروني بما يضمن السرعة والشفافية، ويحد من التكدس داخل مكاتب المرور.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع معدلات الالتزام بسداد الغرامات المرورية، خاصة في ظل إتاحة ميزة التقسيط التي تمنح المواطنين فرصة لتوزيع الأعباء المالية على فترات زمنية مناسبة.