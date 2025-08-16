تحرير 117.3 ألف مخالفة مرورية وضبط 133 سائق طا يتعاطون مخدرات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 117332 مخالفة مرورية خلال حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فقط أبرزها السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص وفحص عدد 2203 سائق تبين إيجابية عدد 133 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل الوزارة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (965) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (151) سائق تبين إيجابية عدد (15) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (13) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.