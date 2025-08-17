قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل: اعتقال 25 متظاهراً خلال إضراب وطني تقوده عائلات الأسرى
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
منال عوض: إزالة 4623 مخالفة تعدٍ بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة 27

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ الأسبوع الأول للموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف ، والتي نفذت في الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتي 15 أغسطس 2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

نتائج الموجة ال27

وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية إلى تنفيذ إزالة لعدد 4623 مخالفة سواء بالبناء أو بالزراعة في مختلف محافظات الجمهورية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص الموقف التنفيذى لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، فقد نجحت المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في إزالة عدد 695 حالة تعدى بالبناء على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 557196 م2 ،، كما تم إزالة عدد 905 حالة تعدى بالزراعة على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 35164 فدان.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذى لإزالة مخالفات البناء (المتغيرات المكانية) فقد تم إزالة عدد 1631 متغير مكانى غير قانونى بالبناء على مساحة 130115 م2 ، كما تم إزالة عدد 168 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة على مساحة 5 فدان.

وحول الموقف التنفيذى لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إزالة عدد 1224 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 36 فدان ، مؤكدة علي وجود تنسيق كامل مع لجنة إسترداد أراضى الدولة والمحافظات و مديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية وعلي رأسها مديريات الزراعة  ، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف بكل حزم.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن  مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة يتابع يومياً أعمال الإزالة بالتنسيق مع المحافظات، للتغلب على أي معوقات ، مشيرة إلي أهمية 
تضافر جهود المحافظات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 /8/2025 وحتى 22/8/2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 /10/2025 وحتى 24/10/2025 .

