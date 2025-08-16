تحرير 132 محضرًا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في بذل جهود مكثفة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسواق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن هذه الجهود تتم من خلال حملات رقابية مكثفة تقوم بها مديرية التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بهدف مواجهة جميع أشكال الغش التجاري والمخالفات التموينية، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر المتنوعة في المخابز والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة، وتم تحرير 64 محضرًا لنقص الوزن، و19 محضرًا لعدم النظافة، و22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف، ومحضرين لمخالفة المواصفات، ومحضرين للتصرف في الدقيق، ومحضرين لعدم وجود ميزان، بالإضافة إلى محضر واحد لعدم وجود سجل.

وأحيلت هذه المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.