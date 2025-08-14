محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير وميكنة خدمات التأمين الصحي.. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور السيد عبد السلام سلامة، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، سبل تطوير وميكنة خدمات التأمين الصحي والعيادات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة.

جاء اللقاء في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات طبية متكاملة ورفع كفاءة المنظومة الصحية لصالح المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتوسع في عدد العيادات والتخصصات، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بمستشفيات التأمين الصحي.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الخدمة وسرعة الاستجابة لشكاوى المرضى، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والإداري في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور السيد عبد السلام أن الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ تعمل على تدعيم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وزيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات، بهدف تقديم خدمات صحية متطورة تواكب احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية على مستوى عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.