رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الطب.. صور

أجرى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولة تفقدية بكلية الطب البشري؛ لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2024/2025.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد صدقة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي.

وخلال جولته، تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، قاعات الامتحانات، واطمأن على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، كما استمع إلى ملاحظات المراقبين حول سير اللجان، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجامعة وقواعد الانضباط داخل اللجان، وتوفير كل وسائل الراحة والدعم للطلاب.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية متميزة تتسم بالهدوء والانضباط، والسعي دائمًا لمتابعة سير الامتحانات بشكل ميداني للتأكد من تطبيق اللوائح الجامعية وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب. وحث جميع الطلاب والطالبات علي الاجتهاد والتركيز لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، أن الكلية أعدت كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات تراعي المعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.

وأشار إلى العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والامتحانية، والمتابعة باستمرار لتوفير الدعم الكامل للطلاب، مشيداً بجهود إدارة الجامعة والكلية في توفير بيئة تعليمية متميزة، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية تعكس اهتمام القيادة الجامعية بالطلاب والعملية التعليمية.

كما أوضح الدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان انضباط اللجان، مؤكدًا على تواجد فرق الدعم الفني والإداري طوال فترة الامتحانات للتعامل مع أي طارئ.

ومن جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.