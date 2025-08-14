كفر الشيخ.. رئيس دسوق يوزع مشروبات باردة على عمال النظافة | صور

حرص جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، على توزيع مياه ومشروبات باردة على عمال النظافة أثناء جولته الميدانية لمتابعة سير العمل في منظومة النظافة.

تعديل مواعيد عمل عمال النظافة

كما وجه رئيس المدينة بإعادة تنظيم عمل عمال النظافة في الأحياء، ليقتصر على الفترة الصباحية الباكرة والفترة المسائية، مع إيقاف العمل خلال الموجة الحارة، وذلك بالتنسيق مع سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل.

جهود مستمرة لرفع كفاءة النظافة في دسوق

وتابع رئيس المدينة ميدانيًا سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، لضمان رفع جميع المخلفات والقمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، شملت المتابعة أعمال تنظيف الأحواض الزراعية وتقليم وتهذيب الأشجار.

كما تابع رفع كفاءة مداخل المدينة من خلال حملات نظافة ورفع الأتربة، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

كما شملت المتابعة قرى المركز وتوابعه، والتأكيد على استمرار حملات النظافة، وإزالة الإشغالات، وتسوية وتمهيد الشوارع، ورفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحي.