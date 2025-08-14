قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كفر الشيخ.. رئيس دسوق يوزع مشروبات باردة على عمال النظافة | صور

محمود زيدان

حرص جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، على توزيع مياه ومشروبات باردة على عمال النظافة أثناء جولته الميدانية لمتابعة سير العمل في منظومة النظافة.

تعديل مواعيد عمل عمال النظافة

كما وجه رئيس المدينة بإعادة تنظيم عمل عمال النظافة في الأحياء، ليقتصر على الفترة الصباحية الباكرة والفترة المسائية، مع إيقاف العمل خلال الموجة الحارة، وذلك بالتنسيق مع سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل.

جهود مستمرة لرفع كفاءة النظافة في دسوق

وتابع رئيس المدينة ميدانيًا سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، لضمان رفع جميع المخلفات والقمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، شملت المتابعة أعمال تنظيف الأحواض الزراعية وتقليم وتهذيب الأشجار.

 كما تابع رفع كفاءة مداخل المدينة من خلال حملات نظافة ورفع الأتربة، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

كما شملت المتابعة قرى المركز وتوابعه، والتأكيد على استمرار حملات النظافة، وإزالة الإشغالات، وتسوية وتمهيد الشوارع، ورفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحي.

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

