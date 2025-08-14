لمتابعة النظافة.. سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد عددًا من الشوارع | صور

تفقد اللواء محمد شوقي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، في جولة موسعة عدداً من شوارع عاصمة المحافظة، رافقه خلالها المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاءت هذه الجولة لمتابعة أعمال النظافة، والانضباط المروري، وحالة المرافق العامة، إضافة إلى تفقد شركات النظافة للوقوف على مستوى الأداء، وآليات رفع المخلفات، والتأكد من توافر المعدات والأطقم اللازمة للعمل بكفاءة.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتهدف إلى رصد أي ملاحظات على أرض الواقع والعمل على حلها فورًا، مع تكليف المسؤولين بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وعدد من التنفيذيين بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.