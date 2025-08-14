قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
لمتابعة النظافة.. سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد عددًا من الشوارع | صور

محمود زيدان

تفقد اللواء محمد شوقي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، في جولة موسعة عدداً من شوارع عاصمة المحافظة، رافقه خلالها المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاءت هذه الجولة لمتابعة أعمال النظافة، والانضباط المروري، وحالة المرافق العامة، إضافة إلى تفقد شركات النظافة للوقوف على مستوى الأداء، وآليات رفع المخلفات، والتأكد من توافر المعدات والأطقم اللازمة للعمل بكفاءة.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتهدف إلى رصد أي ملاحظات على أرض الواقع والعمل على حلها فورًا، مع تكليف المسؤولين بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق،  وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وعدد من التنفيذيين بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

