محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن الجدد: حل مشاكل المواطنين أولوية

التقى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، برؤساء المراكز والمدن الجدد الذين شملتهم حركة التغييرات المحدودة التي صدرت أمس، وذلك في إطار حرصه على ضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد صدرت أمس قرارات ندب وتكليف لكل من: فتحي محمد أحمد يوسف رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وأحمد عبد الواحد عبد الله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وأيمن أحمد فوزي علي السيد رئيسًا لمدينة سيدي غازي.

شدد محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء على أن حل مشاكل المواطنين وتقديم خدمات متميزة يمثل أولوية قصوى لجميع القيادات المحلية، موجّهًا بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الخدمات والمرافق، والاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، مؤكداً على التواصل المباشر مع المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والتميز الإداري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ويحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة بالمحافظة لتحسين جودة الحياة لأهالينا.