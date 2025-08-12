بالأسماء.. حركة تغييرات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في كفر الشيخ

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة، تضمنت حركة محدودة لرؤساء المراكز والمدن، رُوعي فيها تطبيق معايير الكفاءة والخبرة لضمان استمرارية التطوير وتحقيق الأهداف المنشودة.

شملت الحركة ندب فتحي محمد أحمد يوسف، من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية تنمية إدارية، لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية.

وتضمنت أحمد عبد الواحد عبد الله عيسى، من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية إعلام، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقًا للإجراءات القانونية.

وشملت - أيضًا- ندب أيمن أحمد فوزي علي السيد، من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية تنمية إدارية، للعمل رئيسًا لمدينة سيدي غازي بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقا للإجراءات القانونية.

كما تضمنت الحركة إنهاء تكليف جمال محمد يونس إبراهيم من العمل رئيسًا لمدينة سيدي غازي، وتكليفه بالعمل مديراً لإدارة الهيئات والشركات بالإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية.

تأتي الحركة في إطار حرص محافظ كفر الشيخ على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيز منظومة الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمحافظة في التنمية الشاملة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المتابعة الميدانية للخدمات والمرافق، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مع الالتزام بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمشاكلهم وإيجاد الحلول العاجلة لها على أرض الواقع، بما يرسخ ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية ويحقق رضاهم عن مستوى الأداء الحكومي.