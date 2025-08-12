كانوا هيعملوه فسيخ.. ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ | صور

تمكنت حملة مشتركة بين مديريتي التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم، من ضبط 5 أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل تصنيعها وتحويلها لأسماك مملحة «فسيخ» وذلك بمركز فوة.

جاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، والدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري.

وضمت الحملة في عضويتها الدكتور محمد الجوهري، مدير إدارة تموين فوة، الدكتور عصام منيسي، مدير إدارة الطب البيطري بفوة.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قيد التجهيز لتصنيع الفسيخ، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.