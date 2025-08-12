قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التقديم يدويًا.. النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موافقته على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال "المستوى الأول" بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" إلى 3 سنوات ونصف، تطبيقًا للقرار الوزاري 138 لسنة 2007، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط. 

وأعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" حتى 4 سبتمبر المقبل 2025، يدويًا بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى فتح التقديم بمحافظة كفر الشيخ لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية "عربي" على موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من الأول من يونيو 2025 وحتى الأول من يوليو 2025، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات.

وأشار إلى موافقة اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بإعادة فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق يدويًا والنزول بسن القبول من 4 سنوات، لـ 3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط، على ألا يترتب عليه فتح قاعات جديدة تحقيقًا للصالح العام، وسعيًا لما ورد في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في مكونها الإتاحة لزيادة الاستيعاب والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023.

وقالت سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، إنه تم التنبيه على الروضات بضرورة التنسيق مع المجتمع المحلي من أجل العمل على زيادة نسبة الإتاحة والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، ورفع وعي أولياء الأمور بأهمية المرحلة وضرورة إلحاق أنجالهم بالروضة، ونشر ثقافة منهج رياض الأطفال، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة، وتنشئة جيل جديد من المتعلمين قادر على التفكير النقدي والابتكار، ومجهز بالمهارات الحياتية اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين، وتزويد الأطفال بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات السريعة في سوق العمل مستقبلًا مثل مهارات التواصل والتعاون والقيادة وحل المشكلات.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رياض الأطفال القبول برياض الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

ارشيفيه

وزير المالية ناعيًا على المصيلحى: كان رمزا للإخلاص والعطاء الوطنى

ارشيفيه

وداعا علي المصيلحي.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات امتدت لعقود

جانب من الاجتماع

افتتاح أول معرض للنحت "آرت سبيس" على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد