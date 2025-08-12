التقديم يدويًا.. النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في كفر الشيخ

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موافقته على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال "المستوى الأول" بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" إلى 3 سنوات ونصف، تطبيقًا للقرار الوزاري 138 لسنة 2007، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط.

وأعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" حتى 4 سبتمبر المقبل 2025، يدويًا بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى فتح التقديم بمحافظة كفر الشيخ لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية "عربي" على موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من الأول من يونيو 2025 وحتى الأول من يوليو 2025، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات.

وأشار إلى موافقة اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بإعادة فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق يدويًا والنزول بسن القبول من 4 سنوات، لـ 3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط، على ألا يترتب عليه فتح قاعات جديدة تحقيقًا للصالح العام، وسعيًا لما ورد في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في مكونها الإتاحة لزيادة الاستيعاب والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023.

وقالت سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، إنه تم التنبيه على الروضات بضرورة التنسيق مع المجتمع المحلي من أجل العمل على زيادة نسبة الإتاحة والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، ورفع وعي أولياء الأمور بأهمية المرحلة وضرورة إلحاق أنجالهم بالروضة، ونشر ثقافة منهج رياض الأطفال، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة، وتنشئة جيل جديد من المتعلمين قادر على التفكير النقدي والابتكار، ومجهز بالمهارات الحياتية اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين، وتزويد الأطفال بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات السريعة في سوق العمل مستقبلًا مثل مهارات التواصل والتعاون والقيادة وحل المشكلات.