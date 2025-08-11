تكليف د.نجلاء إبراهيم بمهام عميد كلية علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة نجلاء إبراهيم محمد، بالقيام بأعباء ومهام عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة.

السيرة الذاتية للدكتورة نجلاء إبراهيم

تخرجت الدكتورة نجلاء إبراهيم، في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا عام 1995م، وعينت معيدة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، وتدرجت في الدرجات العلمية، ونالت الترقية مدرسًا عام 2003م، عقب حصولها على درجة الدكتوراة.

حصلت الدكتورة نجلاء إبراهيم على درجة أستاذ مساعد في تخصص التدريب الرياضي وعلوم الحركة «مسابقات الميدان والمضمار»، عام 2008م، ونالت درجة الأستاذية عام 2015، وعينت وكيلاً لكلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة «فترة أولى»، في أغسطس 2020م، لمدة 3 سنوات، وجرى تجديد تعيينها لفترة ثانية في سبتمبر 2023م.

جدير بالذكر أن الدكتورة نجلاء إبراهيم، تعمل أستاذًا بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، وناقشت وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية في مجال التدريب الرياضي.