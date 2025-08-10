تكليف د.ولاء محسن بمهام مدير مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم، قرارًا رقم 219 لسنة 2025م، بندب الصيدلانية ولاء محسن محرم، أخصائي أول صيدلة بمركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ للعمل مديرًا لمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، وذلك اعتبارًا من تاريخ استلامها للعمل وحتى 2025/12/31.

جاء تكليف الدكتورة ولاء محسن مديرًا لمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ خلفًا للدكتور ياسين رمضان، الذي جرى تكليفه مديرًا لمركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ.

جدير بالذكر أن مركز طب وجراحة العيون في محافظة كفر الشيخ أحد الصروح الطبية المتميزة في إجراء جراحات العيون والانفصال الشبكي المتقدمة، ويقدم خدمات طبية وعلاجية متميزة لأبناء المحافظة.