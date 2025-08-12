قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع فعاليات الختمة المباركة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

حرص الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة فعاليات اليوم الختامي لاختبارات الختمة المباركة بإدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ، مشيدًا بالجهد التنظيمي للاختبارات والمستوى الفائق الذي ظهر به المتسابقون.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سعد، مدير فروع الرواق الأزهري بالمحافظة، والدكتور عادل رحيم، مدير فرع رواق العلوم الشرعية والعربية.

وتسلم الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، مهام عمله الجديد، كرئيس للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلفًا للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية السابق للمنطقة، وذلك بناءً على قرار وكيل الأزهر رقم 2742 لسنة 2025م

ولقى الشيخ عبد اللطيف طلحة ترحابًا كبيرًا من قِبل العاملين بالديوان عقب تسلمه لدولاب العمل بالمنطقة، مُعربًا عن بالغ سعادته بالعمل مع هذه المجموعة المتميزة من العاملين بالمنطقة وإدارتها، مشيرًا إلى أن روح العمل الجماعي هي التي ستعبر دومًا بالتعليم الأزهري بالمحافظة إلى بر الأمان.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أزهر كفر الشيخ الرواق الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

