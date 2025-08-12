رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع فعاليات الختمة المباركة.. صور

حرص الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة فعاليات اليوم الختامي لاختبارات الختمة المباركة بإدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ، مشيدًا بالجهد التنظيمي للاختبارات والمستوى الفائق الذي ظهر به المتسابقون.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سعد، مدير فروع الرواق الأزهري بالمحافظة، والدكتور عادل رحيم، مدير فرع رواق العلوم الشرعية والعربية.

وتسلم الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، مهام عمله الجديد، كرئيس للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلفًا للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية السابق للمنطقة، وذلك بناءً على قرار وكيل الأزهر رقم 2742 لسنة 2025م

ولقى الشيخ عبد اللطيف طلحة ترحابًا كبيرًا من قِبل العاملين بالديوان عقب تسلمه لدولاب العمل بالمنطقة، مُعربًا عن بالغ سعادته بالعمل مع هذه المجموعة المتميزة من العاملين بالمنطقة وإدارتها، مشيرًا إلى أن روح العمل الجماعي هي التي ستعبر دومًا بالتعليم الأزهري بالمحافظة إلى بر الأمان.