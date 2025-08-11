قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
محافظات

الناجح يرفع إيده.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بتخرج أول دفعة بكلية الحقوق

رئيس جامعة كفر الشيخ والمنصورة في حفل تخرج
رئيس جامعة كفر الشيخ والمنصورة في حفل تخرج
محمود زيدان

شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى – الدفعة الذهبية من طلاب كلية الحقوق، بحضور نخبة من القيادات الجامعية والشخصيات الأكاديمية، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة.

أقيم الحفل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أنس جعفر مستشار المجلس الاعلي للجامعات ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حضر الحفل الدكتور علي أبو شوشه نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب الخريجين وأسرهم.

ميلاد جيل جديد 

خلال كلمته، أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة التاريخية، مشيراً الي أن هذا اليوم نشهد ميلاد جيل جديد من خريجي كلية الحقوق بجامعتنا، جيل نحمل له كل الأمل في أن يكون نموذجًا للالتزام والتميز في خدمة العدالة والوطن. فهذه الدفعة الذهبية تمثل ثمرة جهد أساتذتنا الأجلاء وإصرار طلابنا المجتهدين، ونحن على يقين بأنهم سيكونون سفراء مشرفين للجامعة في كل مواقع العمل.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، شكره الخاص للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة السابق، على ما قدمه من جهود مخلصة في دعم وإنشاء الكلية، كما وجه الشكر للدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الاسبق علي ما قدمه من دعم كبير للجامعة.

وقد أوصي رئيس جامعة كفر الشيخ، أبناءه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغالٍ فى سبيل أن يصلوا بأبنائهم إلى هذا اليوم.

 كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية الحقوق الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها، كما وجه التهنئة لأبنائه الطلبة فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل. 

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، أننا جميعاً أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.     

 نقطف ثمار الحلم 

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن تخريج الدفعة الأولى من كلية الحقوق يمثل لحظة تاريخية للجامعة، مشيراً الي أننا في هذا اليوم نقطف ثمار الحلم الذي بدأناه منذ سنوات، ونجني حصاد الجهد والعمل الدؤوب. وأوصي أبناءنا الخريجين أن يكونوا قدوة في الالتزام والأمانة، وأن يحملوا رسالة القانون بعدل وحكمة لخدمة المجتمع.

رئيس جامعة المنصورة يشيد بالخريجين 

كما أشاد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالمستوى المتميز لطلاب كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه تابع عن قرب ما حققته الكلية من تطور أكاديمي خلال فترة قصيرة، مؤكداً أن خريجيها سيكونون إضافة حقيقية لساحة العمل القانوني والقضائي، فهم أبناء جامعة عريقة تستثمر في العلم والأخلاق معًا.

فخر واعتزاز 

وأكد الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق أن الحفل اختتم بتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج، وسط أجواء احتفالية تزينها مشاعر الفخر والاعتزاز، ليبدأ الخريجون مرحلة جديدة في حياتهم العملية، حاملين معهم اسم جامعة كفر الشيخ وذكريات سنوات الدراسة الأولى في كلية الحقوق، معبرًا عن سعادته وفخره واعتزازه بتخريج الدفعة الأولى بالكلية.

