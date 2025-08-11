تكليف الدكتور تامر مدحت عميدًا لكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 1372 لسنة 2025، بتكليف الدكتور تامر مدحت إبراهيم، بمهام وأعباء عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة.

وفي سياق متصل، هنأت أسرة كلية الذكاء الاصطناعي عميدها الجديد لتوليه مهام منصبه، خلال بيان لها قالت فيه: بكل فخر واعتزاز، تتقدم أسرة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ بخالص التهنئة وأسمى آيات التقدير إلى الأستاذ الدكتور تامر مدحت إبراهيم بمناسبة صدور قرار الإدارة العليا برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة كفر الشيخ بتوليه عميدًا لكلية الذكاء الاصطناعي.

وتابع البيان: إن هذه الثقة الكبيرة هي تتويج لمسيرة علمية وإدارية حافلة بالعطاء والتميز.

وقد شهدت الكلية خلال فترة عمله كوكيل لشؤون التعليم والطلاب نهضة حقيقية في الأداء الأكاديمي والإداري، ونحن على يقين بأن الكلية في ظل قيادته ستواصل مسيرة التقدم والريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واختتم البيان: كما نثمن جهوده في دعم الطلاب والباحثين، وحرصه الدائم على التطوير المستمر. ونسأل الله له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وأن يوفقه لما فيه خير الكلية والجامعة. وأن يظل نموذجًا يحتذى به في القيادة والإخلاص والانتماء للمؤسسة الأكاديمية.