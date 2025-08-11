محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق وتخطيط الشوارع وتركيب مطبات صناعية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع وتطوير الجزر الوسطى، من بينها طريق كفر الشيخ – المحلة والجزيرة الوسطى بمحيط الكوبري الأزرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحسين المظهر الحضاري والهوية البصرية، بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

شملت الأعمال تطوير وصيانة الجزر الوسطى ورفع كفاءتها بما يتوافق مع معايير السلامة المرورية، وإعادة دهانها بالألوان المخصصة لتنظيم الحركة وتحسين الرؤية الليلية، إضافة إلى تسوية وتمهيد جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من تخطيط شارعي صلاح سالم وعبدالهادي راضي بحي شرق كفرالشيخ، بالتنسيق مع إدارة المرور، فضلًا عن تركيب مطبات صناعية بشارع المصنع استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الطرق وتخطيط الشوارع وصيانة الجزر الوسطى، إلى جانب تركيب المطبات الصناعية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمراكز.

كلف محافظ كفر الشيخ بمواصلة هذه الأعمال في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة التنفيذ نظرًا لأهمية هذه المشروعات في خدمة الأهالي وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.