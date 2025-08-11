مهرجان إبداع.. كفر الشيخ الأول في الفنون الشعبية والنحت والدوري الثقافي

حصدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المركز الأول في مجالات "الدوري الثقافي المعلوماتي - الفنون الشعبية - النحت" في منافسات مهرجان "إبداع" لمراكز الشباب في نسخته الخامسة لعام 2025 الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحفل الختامي للمهرجان ونخبة من الإعلاميين ونجوم الفن المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه في مجال الفنون الشعبية أيضًا فاز إبراهيم عبد المقصود، كأفضل مصمم أزياء، كما فاز محمد أبو الفتح كأفضل مصمم رقصات بالإضافة إلى فوز فريق الفنون الشعبية للمحافظة بالمركز الأول بمنافسات إبداع.

وتابع: كما فاز فريق كفر الشيخ بالمركز الأول في دوري المعلومات الثقافي، كما فازت جمانة شريف، بالمركز الأول في مجال النحت "فنون تشكيلية" وحصلت أمنية صبري بالمركز الثاني في العزف الفردي.

كما أشار محروس إلى أن مهرجان إبداع مشروع متكامل لاكتشاف الموهوبين ولا يقتصر على القلم والريشة، بل يمتد إلى البرمجة والتكنولوجيا ويحتضن مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة، لأن الإبداع لا يقتصر على القلم والريشة، بل يحاكي تحديات المستقبل.

جاء تكريم مبدعي كفر الشيخ في الحفل الختامي لمهرجان إبداع، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وباسم سعيد منسق مهرجان إبداع بالمديرية.