لتحسين الإنارة.. صيانة شبكات وأعمدة الكهرباء بقرى مركز كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة الدورية لشبكات وأعمدة الإنارة العامة بقرى المركز، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

وشملت الأعمال الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة بمدخل قرية القرضا وقرية إسحاقة، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة على الطرق الرئيسية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة للمواطنين، وتمت صيانة الأعمدة والكشافات المعطلة، وتغيير المتهالك منها.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار حملات الصيانة الدورية لشبكة وأعمدة الإنارة بباقي قرى مركز كفر الشيخ، واستمرار التواصل مع المواطنين وحل مشاكل الإنارة العامة بمداخل وشوارع قرى مركز كفر الشيخ، بالتوازي مع أعمال الصيانة الدورية بحي شرق وغرب كفر الشيخ.

جاء ذلك بإشراف عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمد توفيق، رئيس قرية الحمراوي، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية إسحاقة، ونسيم الصاوي، مدير قسم كهرباء شرق كفر الشيخ، وفريق العمل بقسم الكهرباء بحي شرق كفر الشيخ.