نقابة مهندسي كفر الشيخ تُكرِّم حفظة القرآن الكريم .. صور

نظمت نقابة المهندسين بكفر الشيخ حفلاً لتكريم أبناء المهندسين من حفظة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا وتشجيعًا لهم، وجرى منح المتسابقين جوائز وشهادات تقدير وسط أجواء من البهجة والسعادة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد ربيع، أمين نقابة المهندسين بكفر الشيخ، المهندس السيد سليمان، دكتور مهندس سويلم شرشير، مهندس حاتم بسيونى، مهندس، مدحت السنوسي، مهندس رائف بدوي، دكتور مهندس أحمد بدر، والمهندس سامى الهنداوى، أعضاء مجلس النقابة.

من جانبه، أكد المهندس محمد ربيع، أمين عام نقابة مهندسي كفر الشيخ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص النقابة على دعم أبناء المهندسين في مختلف المجالات، ليس فقط الأكاديمية والمهنية، بل والدينية أيضًا.

وأشار «ربيع» إلى أن النقابة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الروابط الاجتماعية والأخلاقية بين أعضائها وأسرهم.