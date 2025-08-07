رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الهندسة .. صور

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة عام 2025 لطلبة كلية الهندسة بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء هذا بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات، وأولياء الأمور.

وخلال كلمته قال القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالانابة عن اسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية الهندسة على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلاب كلية الهندسة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الهندسة من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

وقال : لكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ونأمل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ان تعمل على صعود الجامعة الى أعلي المستويات فى التصنيفات الدولية الجديدة.

كما أشار إلى حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الاولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لكل الخرجيين على أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا جميعاً أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.