محافظ كفر الشيخ: بدء تنفيذ مشروع خفض المنسوب بعزبة الفار بدسوق

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء خط خفض منسوب جديد بعزبة الفار التابعة لقرية كفر العرب بمركز دسوق، وذلك بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وأهالي القرية، مشيداً بالمشاركة المجتمعية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن القرية كانت تعتمد على شبكة قديمة لخفض منسوب مياه الصرف الصحي، وقد تبين من المعاينة على الطبيعة تهالك الخطوط القائمة، ما جعل استمرار تشغيلها أمرًا بالغ الصعوبة، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الأهالي لتنفيذ خط بديل، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم حصر الاحتياجات الفنية للمشروع، والبدء فى أعمال الحفر والتوصيل الفعلي للخط الجديد، تمهيدًا لربطه على محطة خفض المنسوب القائمة، بما يضمن حل المشكلة جذريًا وتحسين مستوى الخدمة بالمنطقة.

وأشاد بروح التعاون والمشاركة الإيجابية التي أبداها أهالي عزبة الفار، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع باهتمام تنفيذ المشروع حتى الانتهاء منه وفقًا للمعايير الفنية، تحقيقًا للصالح العام.