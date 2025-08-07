بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز “سيدي سالم، الحامول، كفرالشيخ، الرياض، بيلا، بلطيم، دسوق، فوه، قلين، مطوبس”.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم اعتماد عدد من الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي: تم اعتماد 13 عزبة تابعة لقرية كوم الذهب بالوحدة المحلية بسد خميس في مركز سيدي سالم، و31 حيزًا في مركز دسوق، و4 أحوزة في كل من مراكز الحامول، بلطيم، وبيلا، و9 أحوزة في مركز الرياض، و7 في مركز كفرالشيخ، و6 في مركز فوة، بالإضافة إلى اعتماد حيز واحد في مركز مطوبس.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.