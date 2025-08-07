كفر الشيخ تحصد المركز الثالث فى ختام دوري الأندية الصغيرة بالإسكندرية

حصد فريق "فوة" ممثلاً لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المركز الثالث لمرحلة الشباب من عمر 21 حتى 35 عامًا، في اللقاء الختامي لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.



هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق "فوة" بعد فوزه على فريق محافظة أسيوط في المباراة الفاصلة التي حسمت المركز الثالث لصالحه، مضيفًا أن المنافسة ضمت فرق 27 محافظة بواقع 570 لاعبًا ضمن المرحلتين السنيتين من 15 إلى 20 عامًا ومن 21 إلى 35 عامًا.

وأشار إلى أن دوري الأندية الصغيرة يعد من أبرز المبادرات الرياضية التي تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير بيئة تنافسية إيجابية تجمع شباب مصر.



جاءت مشاركة فريق كفر الشيخ باللقاء الختامي لدوري الأندية الصغيرة، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، والدكتور محمد محروس المنسق العام لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة.

