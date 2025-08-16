بمشاركة 120 لجنة.. انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية (العترة الجديدة SAT1) بجميع قرى ومراكز المحافظة، والتي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقدماً خالص الشكر للوزير علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحملة تُعد واحدة من المبادرات القومية المهمة التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الحملة على أكمل وجه، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية.

ووجه محافظ كفرالشيخ بمواصلة جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة بكفاءة، وتقديم كافة التيسيرات لمربي الماشية بمختلف القرى، إلى جانب تنفيذ خطة التحصينات الدورية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، ورفع كفاءة الأداء البيطري على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، أن الحملة تُنفذ من خلال 120 لجنة بيطرية وقائية موزعة على مستوى المحافظة، ومجهزة بكافة المستلزمات من لقاحات وأدوات ووسائل الترقيم والتسجيل، فضلًا عن فرق الإرشاد والتوعية التي تعمل على رفع وعي المربين بأهمية التحصين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المديرية لتذليل أي عقبات تضمن نجاح فعاليات الحملة.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربي الماشية بسرعة التوجه إلى اللجان البيطرية المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحصين الحيوانات، حفاظًا على الثروة الحيوانية، وضمانًا لصحة المواطنين وسلامة الغذاء.

