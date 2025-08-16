ضمن أعمال الموجة الـ27.. تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء بنجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا حملة مكبرة، ضمن أعمال الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، وذلك في نطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة سطح بالدور الثامن علوى بدون ترخيص، إلى جانب فك الشدة الخشبية بالدور السابع علوى بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لمخالفات البناء.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.

وأكد الزمقان، أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات بناء، وأن الحملات مستمرة لرصد وإزالة أي تعديات في مهدها حفاظًا على الانضباط العمرانى وهيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن هذه الحملات استكمالًا لخطة الدولة في فرض الانضباط العمراني والتعامل بحسم مع أى مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع الزمقان، أن محافظة قنا تواصل جهودها في تنفيذ الإزالات الفورية والتصدي لكافة أشكال التعديات بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنضبطة تواكب خطط التنمية المستدامة.



