شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
"الأوقاف" تطلق 998 قافلة دعوية بمراكز الشباب تحت شعار «من غشنا فليس منا»

أسامة رسلان
أسامة رسلان
إسراء صبري

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تنظيم الوزارة 998 قافلة دعوية تجوب مراكز الشباب في مختلف المحافظات، تحت عنوان: «من غشنا فليس منا»، إذ تأتي هذه القوافل في إطار التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية ومواجهة السلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع.

وأوضح رسلان، خلال لقائه مع الإعلاميتين لمياء حمدين وسارة سراج عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العالم يشهد متغيرات متسارعة وثورة تكنولوجية ضخمة، ما جعل المؤثرات الخارجية تفوق في تأثيرها دور الأسرة.

وأكد أن وزارة الأوقاف تعمل من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك» على رصد أبرز السلوكيات السلبية في المجتمع، ومحاولة تصحيحها عبر التوعية المستمرة.

أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع توفير برامج تدريبية مكثفة داخل الأكاديمية الدولية التابعة للوزارة، لتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات.

ولفت إلى أن الوزارة تضم واعظات متخصصات في مجالات متنوعة، من بينها الطب، علم النفس، الآثار، والاجتماع، وهو ما يُثري الجانب التوعوي ويعزز من فعالية الخطاب الدعوي.

كما كشف عن وجود شراكة دائمة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تهدف إلى إعداد دراسات ميدانية دقيقة حول أبرز المشكلات والسلوكيات المنتشرة في المجتمع، وتعمل لجنة مشتركة بين الجانبين على متابعة الظواهر السلبية أسبوعيًا، بما يمكّن الوزارة من توجيه جهودها التوعوية إلى القضايا الأكثر تأثيرًا.

الأوقاف وزارة الأوقاف من غشنا فليس منا

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب.. شاهد

شوبير

شوبير: الأهلي استفاد من تعادل الزمالك وصعد لوصافة الدوري

مباريات

أبرز مباريات اليوم الأحد 17-8-2025 والقنوات الناقلة

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

