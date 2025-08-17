بعد شائعة وفاتها.. عفاف شعيب تطالب بوقف انتحال شخصيتها على السوشيال ميديا

طمأنت الفنانة عفاف شعيب جمهورها بعد شائعة وفاتها، معربة عن استيائها من تلك الإشاعات.

وقالت عفاف شعيب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "كل شوية تظهر شائعات، حاجة صعبة، حقيقي لا تعليق… كل شوية الإشاعات. أنا بخير، وأطمئن كل الجمهور".

ويُذكر أن الفنانة القديرة أعربت عن استيائها من انتحال البعض لشخصيتها عبر صفحات غير حقيقية على موقع الفيديوهات "تيك توك".

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنها ليس لديها حساب على تطبيق "تيك توك"، وأن حساباتها الرسمية الوحيدة على فيس بوك وإنستجرام فقط.

وتابعت أنها سبق أن تقدمت بشكوى لإغلاق بعض الحسابات المنتحلة لشخصيتها، والتي كانت تضم معجبين وصل عددهم إلى عشرة ملايين متابع، غير أنها فوجئت لاحقًا بحسابات أخرى جديدة تضع صورتها وتتحدث باسمها.

يشار إلى أن آخر أعمال عفاف شعيب كان مشاركتها في بطولة مسلسل "محارب" ضمن موسم دراما رمضان 2024، إلى جانب حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، وغيرهم من النجوم. والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.