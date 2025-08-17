قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

راغب علامة
راغب علامة
قسم الفن

ظهر الفنان راغب علامة، في مقطع فيديو متداول من حفلته الأخيرة التي أحياها ليلة أمس السبت، في قرية فقرا بـ جبل لبنان، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

وفي مقطع الفيديو، ظهر راغب علامة، يرقص مع معجبة صعدت له على المسرح وكان مندمجا معها، وهمس كلا منهما في أذن الآخر «وشوشة». 

ويعد هذا المقطع، بعد أزمة راغب علامة، الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بسبب قبلات النساء له في حفل أحياه بالساحل الشمالي في شهر يوليو الماضي. 

وانتهت أزمة راغب علامة، مع نقابة المهن الموسيقية بعدما حضر إلى النقابة الأسبوع الماضي، وكان في استقباله مصطفى كامل. 

راغب علامة 

وعلق الفنان راغب علامة، على أزمة القبلات في حفل الساحل الشمالي الأخير، وذلك خلال اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وقال راغب علامة، خلال الاجتماع، إنه تعود على عدم إحراج معجبينه مهما كان، وأن هذه المواقف تسبب له إحراج وخجل ولا يقبل أن يبعد معجب عنه، وقال إن المسئولية تقع على منظمي الحفلات، فيجب عليهم حماية الفنان من المواقف المحرجة.

راغب علامة - ترقيص

من جهة أخرى، أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “ شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

راغب علامة الفنان راغب علامة لبنان أغاني راغب علامة أعمال راغب علامة

