بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 8 وحتى 14 أغسطس 2025 .وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ووزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتنسيق جهود العمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ووقع البروتوكول الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة. يستهدف بروتوكول التعاون إجراء الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان لأعضاء مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأجهزة الفنية والإدارية والمنتخبات للفرق الرياضية في الأندية ومراكز الشباب، مع تضمين شرط اجتياز تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح أو التجديد لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء اللجان الإشرافية أو التنظيمية التابعة للوزارة، كما سيتم إجراء الكشف على اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية بدءًا من عمر 16 عاما، من خلال إجراء تحليل دوري مع بداية كل موسم رياضي ، فضلا عن إجراء التحليل العشوائي المفاجئ بالتنسيق بين الوزارة و الصندوق ،وسيتم تنفيذ إجراءات الكشف عن التعاطي وفقًا لآليات دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية وتحقق أعلى مستويات الدقة في النتائج ويرسل الصندوق النتائج التأكيدية إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، كما سيتم معاملة حالات الامتناع عن الخضوع للكشف والهروب منه وغش العينات بنفس معاملة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، على أن يتم هذا الإجراء وفقا لما هو متبع بوزارة الشباب والرياضة كما يتضمن بروتوكول التعاون تكثيف أنشطة التوعية بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات داخل البرامج المنفذة للنشء بالمرحلة العمرية من 12 لـ 18 عاما "بالمعسكرات المتنوعة.

كما زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مركز إمبابة لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان ،وكان في استقباله الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتقى الدكتور أشرف صبحى برفقة الدكتور عمرو عثمان بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز، وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.

وتواصل حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتشارها في المواقف العمومية على مستوى محافظات الجمهورية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة التي تم إطلاقها وجارى تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان “القيادة الآمنة”.

كما تم تنفيذ 289 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3651 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن.

كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 7619 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة.