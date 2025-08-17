سكارف وألوان صيف.. هبة مجدي تتألق بفستان تشعل السوشيال بجمالها

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة مليئة بالحيوية والبهجة، حيث اعتمدت فستانًا صيفيًا قصير الأكمام مزينًا بالطبعات الملونة الجريئة التي جمعت بين الورود والرسومات الاستوائية مع لمسات من الخطوط البحرية.

أكملت هبة إطلالتها بإكسسوارات بسيطة وأنيقة، فاختارت أقراط ذهبية مع خاتم لافت، وأضافت لمسة مرحة بربطة رأس برتقالية منحتها طابعًا شبابيًا مميزًا.

اللوك جاء مناسبًا لأجواء الصيف والحدائق المفتوحة، حيث مزج بين الأناقة والراحة، ليعكس ذوق هبة مجدي الذي يجمع بين العصرية والبساطة في الوقت نفسه.