تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق استقرارًا ملحوظًا، مما يمثل فرصة للمستهلك، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 62 جنيهًا بعدما كان يسجل 75 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 62 جنيهًا بعدما كان 66 جنيهًا، أي بانخفاض حوالي 4 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 55 جنيهًا للكيلو، أي بزيادة 5 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 100 جنيه بعدما كان 108 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم من 220 إلى 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك يتراوح من 70 إلى 85 جنيهًا، وكيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا، وسعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد

ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 135 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا، بعدما كانت تباع بسعر نحو 110 جنيهات.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 120 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بسعر نحو 140 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

أسباب هبوط الأعلاف

أعلنت وزارة الزراعة عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع كفاءة المعامل التابعة للمراكز البحثية لوزارة الزراعة.

وجاء هذا التجديد بعد مراجعة شاملة للعمليات والإجراءات المتبعة في المعمل، بمتابعة مستمرة من د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية. وقد سبق وحصل المعمل على اعتماده الأول من "إيجاك" عام 2005 في 38 اختبارًا مختلفًا، وهذا الإنجاز يبرهن على استمرارية الكفاءة الفنية والمهنية للمعمل، وقدرته على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرقابة على الإنتاج الداجني.

وقالت د. سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذا التجديد يمثل إضافة نوعية لمكانة المعهد ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، في خطوة تؤكد التزام المعهد بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكدت "عيد" أن الاعتماد من هيئة دولية مرموقة مثل "إيجاك" يمنح ثقة أكبر في النتائج الصادرة عن المعمل، ويؤكد دقة وكفاءة الفحوصات لضمان سلامة الإنتاج الداجني المصري.

وأضافت أن المعمل يعمل باستمرار على تطوير قدراته وتوسيع نطاق الاختبارات المعتمدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمنتجين والمستهلكين، والمساهمة الفعّالة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت "عيد" أن اعتماد المعمل المرجعي للدواجن يعطي ثقة محلية ودولية في نتائج التحاليل والفحص، ويجعل نتائج المعمل مقبولة في التجارة الدولية (تصدير واستيراد الدواجن ومنتجاتها)، مشيرة إلى أنه يضمن أن الرقابة على صحة وإنتاج الدواجن تتم وفق أسس علمية دقيقة، ويعزز سمعة مصر في المجال البيطري والرقابة الغذائية.