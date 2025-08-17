إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام، من حفلها الأخير التي أحيته في الساحل الشمالي، أول أمس الجمعة 15 أغسطس.

وظهرت إليسا، في مقطع الفيديو، وهي تتعثر على المسرح وكادت أن تسقط، قبل أن تستعيد توازنها مرة أخرى، ويتدخل أحد مساعديها.

حفل إليسا

أشعلت النجمة اللبنانية إليسا، أجواء الصيف في الساحل الشمالي بحفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من جمهورها المصري والعربي، رفع لافتة كامل العدد.

واستطاعت إليسا خلال هذا الحدث الفني المميز أن تقدم مجموعة واسعة من أغانيها التي يحبها الجمهور، لتمضي بسحرها المميز وأدائها الرائع في قلب الجمهور المتعطش للاستماع إلى أغانيها التي تلامس القلوب.

وحضرت إليسا الحفل بصحبة وكيل أعمالها في مصر المنتج تامر عبدالمنعم، وبدأت الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي"، التي أطلقها كتحية وطنية عاطفية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ألبوم إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “أنا سكتين”

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".