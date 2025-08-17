اتحضر للأخضر.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة| صور

دشن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في مراكز ومدن المحافظة تحت شعار «كفر الشيخ للأخضر»، من مجمع مدارس هدى شعراوي، بغرب مدينة كفرالشيخ، والتي تستهدف زراعة 6 آلاف شجرة بمركز كفر الشيخ.

جاء هذا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

في كلمته، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشارك في كافة المبادرات والفعاليات لتحقيق التميز فى المجالات كافة، لافتًا إلى ما تحقق من إنجازات وتقدم ملحوظ في جميع قطاعات المحافظة، بما في ذلك الطرق والكهرباء والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تمثل مشروعًا وطنيًا لتحسين جودة الهواء، مكافحة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس رؤية الدولة نحو تحسين البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة، إضافة إلى الاستفادة من ثمار الأشجار المثمرة، مما يسهم في تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة ليست مجرد زراعة أشجار، بل هي رسالة حول أهمية الحفاظ على البيئة، وأنه يأمل أن تصبح كفرالشيخ نموذجًا يحتذى به في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في المبادرة.