قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتحضر للأخضر.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

دشن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في مراكز ومدن المحافظة تحت شعار «كفر الشيخ للأخضر»، من مجمع مدارس هدى شعراوي، بغرب مدينة كفرالشيخ، والتي تستهدف زراعة 6 آلاف شجرة بمركز كفر الشيخ.

جاء هذا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

في كلمته، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشارك في كافة المبادرات والفعاليات لتحقيق التميز فى المجالات كافة، لافتًا إلى ما تحقق من إنجازات وتقدم ملحوظ في جميع قطاعات المحافظة، بما في ذلك الطرق والكهرباء والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تمثل مشروعًا وطنيًا لتحسين جودة الهواء، مكافحة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس رؤية الدولة نحو تحسين البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة، إضافة إلى الاستفادة من ثمار الأشجار المثمرة، مما يسهم في تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة ليست مجرد زراعة أشجار، بل هي رسالة حول أهمية الحفاظ على البيئة، وأنه يأمل أن تصبح كفرالشيخ نموذجًا يحتذى به في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في المبادرة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ اليوم أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

صبحي وحبشي يشهدان احتفالية ليالي بشبابها

صبحي وحبشي يشهدان احتفالية ليالي بشبابها الصيفية في بورسعيد |صور

محافظ كفر الشيخ

العزاء بالمنوفية .. محافظ كفر الشيخ ينعى والدة وكيل وزارة الأوقاف

الفريق أسامة ربيع

أسامة ربيع: إقامة مباريات النادي الإسماعيلي على استاد القناة الدولي

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد