رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد تطوير مدرجات ومعامل الطب البيطري.. صور

أجرى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس الجامعة، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل كلية الطب البيطري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال رفع الكفاءة والصيانة بعدد من المعامل والأقسام العلمية.

وشملت الجولة تفقد معامل وأقسام التشريح والأجنة، طب الحيوان، الفسيولوجي والباثولوجي، الكيمياء الحيوي، الطفيليات، والجراحة، إضافةً إلى متابعة أعمال رفع كفاءة العيادات البيطرية، المعامل البحثية، المكاتب الإدارية، وكذلك قاعات التدريس والمدرجات.

ورافق رئيس جامعة كفر الشيخ في جولته كل من الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مصطفي عثمان مستشار الجامعة للشئون الهندسية، وفريق الادارة الهندسية.

وخلال الجولة، شدد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة للطلاب والباحثين، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتحديث البنية التحتية للمعامل والقاعات الدراسية بما يتماشى مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة علي توفير بيئة تعليمية وبحثية تليق بطلابنا وأعضاء هيئة التدريس، والسعي لتطوير البنية التحتية لكلية الطب البيطري لتكون من بين الكليات الرائدة في مجال التعليم البيطري والبحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في خططها الاستراتيجية لتطوير مختلف كلياتها ومعاهدها، بما يواكب الطفرة الكبيرة التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في مصر.