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منوعات

لحظات إنسانية.. طفل من ذوي الهمم يفاجئ أخيه المولود حديثًا .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو مؤثر لطفل من أصحاب الهمم وهو يلاعب شقيقه المولود حديثا. 

ويظهر الطفل في الصورة وهو يداعب شقيقه ويقبل جبهته، الأمر الذي أثار موجه من التعاطف معه، حيث لاقى الفيديو مشاركة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال الشخص الذي نشر شريط الفيديو إن هذا الطفل يقابل شقيقه المولود حديثا لأول مرة، حيث أخبره أنه يحبه. 

وكتب: "هذا الرجل الصغير الذي يعاني من متلازمة داون يلتقي بشقيقه الصغير لأول مرة ويخبره أنه يحبه بلغة الإشارة".

فيما حظي الفيديو على الآلاف المشاهدات والمشاركات في وقت قصير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 
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