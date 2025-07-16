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أخبار البلد

"علاء الدين" تحتفل بعيد ميلادها الـ32 بحضور أصحاب الهمم ودور الأيتام وقراء المجلة

مجلة علاء الدين
مجلة علاء الدين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت مجلة "علاء الدين" بمؤسسة الأهرام، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 32 عامًا على انطلاقها، بمشاركة مميزة من الأطفال من أصحاب الهمم ودور الأيتام، إلى جانب عدد من قراء المجلة الصغار، في إطار دورها الرائد في دعم الطفل المصري وتنمية مواهبه.

وشهد الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة، تشمل عروضًا غنائية يقدمها الأطفال، وفيلمًا عن شخصية "علاء الدين"، إلى جانب فقرات استعراضية مبهجة على أغاني الفنانة فيروز، واستعراض "هو وهي".

كما تضمن الحفل تكريم الدكتور صلاح الدين الجعفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار للتنمية، تقديرًا لدعمه المستمر في مجال تنمية الطفولة، إلى جانب تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة الدينية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

 فقرة غنائية

وشاركت الطفلة سلمى الأغرَس بفقرة غنائية مميزة، إلى جانب فقرة غنائية أخرى تقدمها الطفلة تلا محمد، قبل أن يُختتم الحفل بعرض فني متميز بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث تقدم فرقة "ومضة" مسرحية "خيال الظل" بعنوان "صندوق الحكايات"، التي تتناول قيمة التعاون ومساعدة الغير، بالإضافة إلى فقرة الأراجوز "عم عثمان الكسلان"، من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت.

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، أن "علاء الدين" ستظل مخلصة لدورها تجاه الأطفال، بتقديم كل ما يسهم في غرس القيم الإيجابية وتنمية الإبداع والخيال، باعتبارها واحدة من أبرز منابر الصحافة المصرية المتخصصة في مخاطبة الأطفال.

علاء الدين أصحاب الهمم الأهرام

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