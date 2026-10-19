تفجير وقصف إسرائيلي في محيط القنطرة وميفدون وحداثا.. وتحليق مسيّرة في أجواء بيروت

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية تفجير، اليوم الإثنين، في محيط بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، فيما تعرضت أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع، طال أيضاً بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي مدينة النبطية، ألقت مسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» صاروخاً على سطح مبنى سبق استهدافه في حي الرجم في بلدة ميفدون.

وفي سياق متصل، حلق الطيران الحربي المسير للاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت.

كما تندرج هذه التطورات في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، بالتزامن مع مواصلة التحليق الجوي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت، ما يعكس استمرار التوتر على الجبهتين الجنوبية والعاصمة.